 

В Киеве в ходе экологической акции за день собрали 500 кубометров мусора

19.09.2021, 10:40, Новости дня
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Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Алексей Кулеба, написала пресс-служба мэрии.

По его словам, в акции приняли участие предприниматели, педагоги, чиновники, публичные люди.

“Ежедневно наши коммунальщики ведут неравный бой со свалками, переполненными урнами, бесконечными окурками и выброшенными на обочину ПЭТ-бутылками. А сегодня мы все вместе им помогаем. За несколько часов нам удалось собрать более 500 м3 мусора”, – сказал Кулеба.

Он сообщил, что власти города помогают в организации уборки, определяя проблемные локации. Местные власти организуют сортировку и вывоза собранных отходов. Кулеба поблагодарил всех, кто принял участие в акции.

“Я уверен, когда хоть раз человек присоединилась по собственному желанию к общественной уборке, он уже никогда не бросит пакет с мусором в месте отдыха. Такие меры необходимы, прежде всего, для воспитания культуры обращения с отходами, уменьшение потребления и более экологичного отношения к нашей жизни”, – отметил чиновник.

Фото: kyivcity.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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