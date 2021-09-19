 

Британский фильм “Белфаст” получил Гран-при 46-го Международного кинофестиваля

19.09.2021, 10:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На 46-м Международном кинофестивале Toronto International Film Festival, который проходил с 9 по 18 сентября этого года, победителем стала кинолента из Великобритании «Белфаст». Данная драма британского режиссёра Кеннета Брана имеет биографическую основу и посвящена детству мальчика. Главная роль в фильме была исполнена десятилетним Джудом Хиллом.
В этом году на кинофестивале в Торонто были представлены 132 кинофильма со всего мира. От РФ участвовал фильм режиссера и сценариста Киры Коваленко «Разжимая кулаки». Кроме «Белфаста» победителями в других номинациях оказались документальная картина Элизабет Чай Васархели «Спасение» и Джулии Дюкурнау «Титан».

Кинофестиваль в Торонто начал свою работу в 1976 году и считается одним из наиболее популярных. В последние годы на нем представляется несколько тысяч работ. В отличие от других фестивалей на нем отсутствует официальное жюри. Главной наградой на нем является «Приз зрительских симпатий».

Зрители Торонто уже успели поучаствовать в премьерном показе фильма-победителя. Выход «Белфаста» в широкий прокат ожидается 12 ноября.

Источник: tass.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.08 / Сергей Соседов стал ведущим шоу «За гранью» на канале НТВ

14.09 / Учёные озадачены «организованными» атаками косаток на лодки у берегов Испании

12.06 / Мнение: Что делать с 5 900 000 долларами США?

15.06 / Дума приняла инициативу “ЕР” о зачислении братьев и сестер в одну школу

16.08 / Ученые: Употребление зеленого чая снижает риск развития диабета

11.04 / МЧС подтвердило запрет на использование свечей от геморроя в жилых помещениях

09.04 / Памятник Юрию Гагарину в Москве приведут в порядок

10.02 / Мнение: Немного теории

20.08 / Навального госпитализировали с отравлением в Омске

22.07 / Мнение: К вопросу урегулирования конфликта в Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика