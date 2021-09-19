Британский фильм “Белфаст” получил Гран-при 46-го Международного кинофестиваля

На 46-м Международном кинофестивале Toronto International Film Festival, который проходил с 9 по 18 сентября этого года, победителем стала кинолента из Великобритании «Белфаст». Данная драма британского режиссёра Кеннета Брана имеет биографическую основу и посвящена детству мальчика. Главная роль в фильме была исполнена десятилетним Джудом Хиллом.

В этом году на кинофестивале в Торонто были представлены 132 кинофильма со всего мира. От РФ участвовал фильм режиссера и сценариста Киры Коваленко «Разжимая кулаки». Кроме «Белфаста» победителями в других номинациях оказались документальная картина Элизабет Чай Васархели «Спасение» и Джулии Дюкурнау «Титан».

Кинофестиваль в Торонто начал свою работу в 1976 году и считается одним из наиболее популярных. В последние годы на нем представляется несколько тысяч работ. В отличие от других фестивалей на нем отсутствует официальное жюри. Главной наградой на нем является «Приз зрительских симпатий».

Зрители Торонто уже успели поучаствовать в премьерном показе фильма-победителя. Выход «Белфаста» в широкий прокат ожидается 12 ноября.

Источник: tass.ru