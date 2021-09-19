Нутрициолог рассказала о продуктах, тормозящих процесс похудения

Алла Макарова, нутрициолог, пояснила о продуктах, которые ошибочно считают низкокалорийными. Специалист напоминает, что людям, контролирующим вес, необходимо разбираться в калорийности.

Конфеты и сладкое без сахара и муки. Калорийность этих продуктов такая же, как и в простой шоколадке – 550 ккал на 100 г. Употреблять такую еду с целью понижения калорийности бесполезно.

Часто худеющие не едят хлеб, а налегают на хлебцы из цельнозерновой муки. Калорийность такой еды на 100 г почти равняется калорийности буханки хлеба. Обман заключен в том, что на этикетке указана калорийность на 1 хлебец, а не на целую упаковку.

При похудении некоторые люди едят суши, считая, что там только рис и рыба. Тут срабатывает обман зрения, так как ролл состоит на 90% из риса, а это калорийный углевод. Рис прессуют так, что зрительно он выглядит меньше, а порция выходит приличной. Добавочно в суши могут быть соус, сыр филадельфия, красная жирная рыба и сахар. Также много людей не знают, что калорийность меда почти равна калорийности сахара, поэтому менять мед на сахар не стоит.

Некоторое время назад авокадо считали идеальным продуктом. Из него готовили салаты, запеканки, смузи, но калорийность авокадо почти равна печеночному паштету – 180-200 ккал. Специалист отмечает, что не надо полностью менять свой рацион и искать низкокалорийные продукты ради снижения веса. Люди просто должны соблюдать меру, включать в рацион овощи и фрукты.

Источник: aif.ru