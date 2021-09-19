Федор Добронравов рассказал о запоях отцах и избиениях матери

Федор Добронравов, отметивший 11 сентября 60-летие, стал героем программы «Однажды». В ней известный актер пояснил о своем детстве, о запоях отца и избиениях матери.

Родился Федор Добронравов в Таганроге в семье обычных рабочих. Отец трудился на стройке, а мать – на хлебозаводе. Одними из первых воспоминаний актера являются запои отца, скандалы и время, проведенное у соседей, пока родитель успокоится и уснет. Когда будущему актеру исполнилось 7 лет, его отец «поставил рюмку на стол и не прикасался к алкоголю до гробовой доски». После этого в семье наступил рай. Родитель был строгим и при попытке проказничать или пробовать курить он говорил, что наступит сыну на одну ногу, а вторую оторвет и выбросит собакам. При этом он никогда не бил наследника, ограничиваясь словесными угрозами.

Что касается рождения первенца Федор Добронравова, то этот день он запомнил на всю жизнь. 8 марта он отвез жену Ирину в роддом и решил остаться в больнице до момента появления сына на свет. Пока он ждал радостного события, медицинские сотрудники попросили о помощи. Из-за праздника и закрытого морга не хватало рук, поэтому Добронравов согласился помочь переносить трупы умерших из реанимации. Уставший после проделанной работы он уснул на кресле, но проходивший мимо врач отправил его домой. Когда же актер зашел в квартиру, раздался телефонный звонок с новостью о рождении сына. Отец Добронравова по этому случаю купил ящик водки и вина, вынес ее в беседку во дворе дома и угостил всех соседей.

Источник: www.ntv.ru