 

Повышение пенсий с 1 октября: кто получит надбавку

19.09.2021, 10:18, Разное
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Со следующего месяца многих россиян ждет очередное повышение пенсий. Индексация затронет многие категории граждан.

В частности, с 1 октября 2021 года будут ощутимо увеличены военные пенсии. Они вырастут сразу на 3,7%. Экономист Андрей Лобода обратил внимание, что средний размер выплат военным пенсионерам в России составляет 25 тысяч рублей: таким образом, надбавка составит порядка тысячи рублей. Более того, военнослужащих также ждёт повышение окладной части зарплат в зависимости от должности и звания.

В начале второго месяца осени также произойдет индексация пенсий по старости, которая затронет граждан в возрасте старше 80 лет. Прибавку смогут получить те пожилые россияне, которые отметили юбилей в сентябре или раньше. Остальным людям старшего поколения выплаты повысят спустя месяц после 80-го дня рождения. При этом обращаться в Пенсионный фонд и писать каких-либо заявлений не нужно: перерасчет произойдет автоматически.

Самая большая надбавка в рамках индексации пенсии с 1 октября 2021 года ждет ветеранов труда в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним условий и территорий. На увеличение выплат могут рассчитывать “полярники”, проработавшие свыше 15 лет. Для них пособия вырастут на целых 50%. А те, кто трудился более 20 лет на землях, приравненных по статусу к Крайнему Северу, могут рассчитывать на надбавку в размере 30%.

Помимо них индексация пенсий полагается тем россиянам, кто завершил трудовую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в мае 2021 года.



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