1,7 миллиона москвичей проголосовали на выборах в Госдуму онлайн

Начался третий день голосования на выборах в Государственную Думу. Россияне, которые пока не сделали свой выбор, еще могут исполнить свой гражданский долг. Избирательные участки и онлайн-голосование будут работать до 20:00.

Например, порядка 300 тысяч москвичей, которые подавали заявку на ДЭГ, еще не вошли в систему в дни выборов. За два дня в онлайн-голосовании приняли участие 1,7 миллиона жителей столицы. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Москвичам, которые зарегистрировались на ДЭГ, напомнили, что сделать свой выбор можно на портале mos.ru. Проголосовать на избирательных участках им нельзя.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в России с 17 по 19 сентября 2021 года. В реестр онлайн-избирателей были включены два миллиона москвичей. Стоит отметить, что в первый день в ДЭГ приняли участие порядка миллиона жителей столицы.

Ранее сообщалось, что Общественный штаб практически не зафиксировал жалоб на онлайн-голосование. Во время наблюдения произошел только один инцидент. На избирательный участок пришел гражданин, который зарегистрировался на ДЭГ.