 

Явка на выборах в Госдуму в Москве за два дня превысила 34%

19.09.2021, 9:56, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаОбщая явка на выборах в Госдуму с учетом онлайн-голосования к 20.00 мск субботы превысила 34,4%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

«На 20.00 мск 18 сентября бумажными бюллетенями проголосовали более 1 млн человек. <…> Так, общая явка в Москве – 34,42%», – сказал Ермолов.

Ранее сообщалось, что свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в Москве за два дня. 

Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября.



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