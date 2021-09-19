В РФ оценили возможность проникновения нового штамма коронавируса «мю»

Пациенты с новым штаммом коронавируса «мю» уже есть в России, но уточнить их число невозможно, сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что в ряде азиатских стран и в Европе впервые выявили носителей штамма «мю», передает ТАСС.

«Это значит, что экспансия идет по планете, и значит, уже в РФ есть пациенты, у которых коронавирус «мю». Но из-за того, что данные по сиквенсам закрыты, мы не можем оценить, какая доля их в популяции, как будет развиваться заболеваемость именно коронавирусом «мю», – отметил специалист.

По словам Исаева, штамм «мю» появился относительно недавно и пока входит в перечень штаммов, за которыми ВОЗ еще только наблюдает. Он отметил, что в странах, где «дельта»-вариант не получил широкого распространения, «мю» вытесняет остальные штаммы.

«В рамках планеты мы сейчас видим конкуренцию между штаммами «дельта» и «мю», – заключил Исаев.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что при определенных мутациях новый мю-штамм коронавируса может обойти защиту некоторых антител.

Напомним, биологи из Австралии пришли к выводу, что появление в последнее время нескольких более опасных вариантов коронавируса SARS-CoV-2 связано с увеличением скорости его эволюции. Исследователи предположили, что появление более опасных, вызывающих больше смертельных исходов вариантов связано с ускоренным накоплением мутаций под давлением положительного отбора.