 

«Надо же, бесплатные автобусы подвозят людей»: иностранные пользователи соцсетей восхитились российскими выборами

19.09.2021, 9:51, Разное
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Множество европейских пользователей оставляет положительные комментарии об организации избирательного процесса на российских парламентских выборов. Также иностранцы отмечают сознательное отношение граждан к исполнению своего гражданского долга.

Пользователь AJIUHKA из Германии отметила массовую активность граждан в первый день голосования: “У нас никого не загонишь на выборы даже угрозами увольнения, а тут люди сами пришли с раннего утра и стоят в очереди, чтобы отдать свой голос, это вызывает уважение”. 

Другие пользователи оценили организацию выборов: “Надо же, автобусы работают, мне было бы лень пешком идти, а на автобусе я бы поехал с удовольствием. Все для людей”, – пишет пользователь с ником jDn3357hG0ySn31l. 

Комментатор под именем Karlos1982-33 просит не обращать внимания на мелкие проблемы: “В такой большой стране невозможно сделать так, чтобы все было идеально, но то что нам показывают, это ерунда. Еще надо разобраться, за кого они вбрасывают, даже если за правящую партию, это могут быть просто провокаторы”.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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