За 10 лет в Украине вынесли 36 приговоров за осквернение государственного флага

Действия обвиняемых в большинстве случаев были похожими: они срывали государственные флаги в присутствии очевидцев, рвали их, топтали, поджигали или выбрасывали на помойку.

“Обычно хулиганы отделывались штрафом в 850 гривен или условными сроками. Тюрьмой дело заканчивалось нечасто, примерно в одном случае из восьми. Сроки были разными – шесть месяцев ареста, один год, два года и максимальные три года”, – отметили в сообщении.

В 2019 году закон ужесточили, по новой редакции штрафы выросли в десятки раз. В 2020 году было назначено два штрафа в размере 17 тыс. и 25,5 тыс. грн.

В “Опендатамедіа” напомнили, что 18 сентября 1991 года сине-желтый флаг получил статус государственного. Согласно ч. 1 статьи 338 Уголовного кодекса за публичное надругательство над флагом, гербом или гимном можно получить штраф или до трех лет тюрьмы.

—