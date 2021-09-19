 

Иммунолог рассказал, как отличить COVID-19 от гриппа и ОРВИ

19.09.2021, 9:26, Разное
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Сергей Нетесов, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ, рассказал, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ. Есть четкий порядок диагностики COVID-19, который является единственным достоверным способом определения заболевания.
В связи с приближением сезона гриппа, у многих людей возникает вполне резонный вопрос: «Как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ?». Сергей Нетесов решил внести ясность в данную проблему и дал исчерпывающий ответ. Для диагностики COVID-19 необходимо пройти лабораторное исследование, то есть, сдать ПЦР-тест или анализ крови на антитела. По симптоматике определить заболевание невозможно, поскольку все вирусные болезни очень похожи. Даже редкие симптомы, такие как потеря вкуса, обоняния и расстройство желудка, способные вызывать грипп и ОРВИ.

Чтобы себя уберечь от коронавируса, иммунолог рекомендует пройти вакцинацию. Только так можно значительно снизить риск заражения COVID-19 и предотвратить сильное ослабление организма. Не стоит забывать, что были зафиксированы случаи одновременной инфиксации гриппом и коронавирусом, а это несет куда большую угрозу для человека. Также следует соблюдать карантинные мероприятия, носить маски и избегать мест массового скопления людей. При первых симптомах заболевания необходимо обратиться для консультации к специалисту. Только врач сможет поставить правильный диагноз и назначит оптимальное лечение. Не стоит забывать: самолечение может привести к плачевным последствиям.

Источник: www.osnmedia.ru



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