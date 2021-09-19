Автоэксперт дал советы по выбору зимней резины

Глава по сервису и запчастям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников дал автовладельцам несколько советов по выбору зимней резины. По словам автоэксперта, в данном вопросе важно учитывать тип и размер покрышек.

Епанешников не советует экспериментировать при выборе зимней резины для авто, строго следуя рекомендациям производителя. Дело в том, что от правильно подобранных колес зависит безопасность движения машины, так как покрышки являются единственной частью, соединяющей транспорт с дорожным полотном. Пятно от контакта шины с покрытием считается крайне ответственной областью, поэтому владельцам машин стоит внимательно относиться к вопросу выбора товара.

Епанешников напомнил о существовании двух типов зимней резины – с шипами и без них. У каждой имеются свои достоинства и недостатки, поэтому следует брать в учет место и цель эксплуатация транспортного средства, сообщается в материале издания «Слово и дело».