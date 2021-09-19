 

Автоэксперт дал советы по выбору зимней резины

19.09.2021, 9:26, Разное
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Глава по сервису и запчастям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников дал автовладельцам несколько советов по выбору зимней резины. По словам автоэксперта, в данном вопросе важно учитывать тип и размер покрышек.
Епанешников не советует экспериментировать при выборе зимней резины для авто, строго следуя рекомендациям производителя. Дело в том, что от правильно подобранных колес зависит безопасность движения машины, так как покрышки являются единственной частью, соединяющей транспорт с дорожным полотном. Пятно от контакта шины с покрытием считается крайне ответственной областью, поэтому владельцам машин стоит внимательно относиться к вопросу выбора товара.

Епанешников напомнил о существовании двух типов зимней резины – с шипами и без них. У каждой имеются свои достоинства и недостатки, поэтому следует брать в учет место и цель эксплуатация транспортного средства, сообщается в материале издания «Слово и дело».



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