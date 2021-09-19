Емкость аккумуляторов в iPhone 13 увеличилась на 11%

Емкость аккумуляторов смартфонов от Apple iPhone 13 увеличилась на 11%, что отразилось на массе устройств. Информация стала доступна в документации техгиганта для U.S. Chemical Transportation Center.

«Яблочная» корпорация никогда не указывает емкость батарей своих устройств, однако акцентирует внимание на времени работы гаджетов и некоторых режимов. Однако, исходя из вышеуказанной документации, емкость аккумулятора 13-й модели iPhone класса mini составит 9,57 Вт•ч, что на 11% больше, чем у iPhone 12 mini. iPhone 13 получит батарею 12,41 Вт•ч (больше, чем у 12-й модели на 15%). Что касается iPhone 13 Pro, то емкость аккумулятора увеличена на 11% по сравнению с iPhone 12 Pro – 11,97 Вт•ч. iPhone 13 Pro Max обзаведется батареей на 16,75 Вт•ч. Показатель на 18% больше, чем у iPhone 12 Pro Max.

Согласно более ранним утечкам, емкость аккумулятора iPhone 13 mini составит 2406 мА•ч, iPhone 13 и 13 Pro – 3095 мА•ч, iPhone 13 Pro Max – 4352 мА•ч. Новые сведения практически подтверждают их. Эксперты отмечают, что увеличение емкости батареи отразилось на массе и толщине устройства. Первый параметр теперь составляет 240 г.

Источник: www.ixbt.com