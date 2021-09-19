 

Украинский дипломат о восхищающихся Путиным европейцах: Ничего не понимают

19.09.2021, 9:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В эфире телеканала “Апостроф” Роман Бессмертный рассказал, что в некоторых странах Европы российские СМИ весьма популярны. Например, Russia Today занимает лидирующие позиции в рейтинге телеканалов. Мол, поэтому там восторгаются президентом России. “На бытовом уровне европейцы ничего не понимают”, – сказал украинский дипломат.

Он отметил, что в Германии Russia Today не имеет аккредитации, но все равно канал популярен среди тех, у кого есть спутниковое телевидение. А в Великобритании, по словам Бессмертного, лишь попытались забрать лицензию у RT, но ничего не получилось, потому что в ответ в России пригрозили блокировкой счетов BBC.

Кстати, российское телевидение смотрят и жители Донбасса, несмотря на попытки украинских властей помешать этому. На востоке Украины даже было установлено дополнительное оборудование, чтобы у людей в Донецкой и Луганской областях было украинское ТВ, но тщетно.

Ранее “Дни.ру” писали об отношении украинцев к своему президенту. По словам сбежавшего в Крым гражданина Незалежной, люди крайне недовольны Владимиром Зеленским, которому они поверили во время предвыборной кампании 2019 года. Люди считают, что украинский лидер ничего из обещанного так и не сделал.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сходили на вечеринку и опубликовали первое совместное фото в сети

07.12 / Тихановская упрекнула ЕС в медлительности: У них под носом происходит геноцид народа

17.09 / Нюша похвасталась фигурой в новой серии фото в купальниках

15.12 / Ночной полет с Джоном Ле Карре

14.04 / Мнение: Незнакомый Маркс, неизбежность капитализма и «постэкономическое общество»

13.01 / Археологи восстановили сад удовольствий императора Калигулы

10.09 / Мнение: Наказание трезвых водителей, объединение конкурентов Маска и опасность инвестиций в Теслу

09.10 / Валерия не получила ни одного заказа на новогодние корпоративы

13.02 / Пентагон готовится создать самолет по «технологиям НЛО»

14.06 / Мнение: Агенту Дональду 75

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика