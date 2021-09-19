Бабушка воскресла перед рождением внучки в США

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19.09.2021, 9:02, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСтавшая бабушкой в восьмой раз жительница Мэриленда в США Кэти Паттен умерла почти на час и воскресла перед тем, как дочь родила внучку.

Паттен играла в гольф, когда ей позвонили из больницы и сообщили, что ее дочь Стейси Файфер рожает. Женщина сразу же поехала к Файфер, чтобы поддержать ее во время родов. Однако после приезда в больницу у американки неожиданно случился сердечный приступ, передает Рен ТВ со ссылкой на Daily Mirror.

Врачи доставили женщину в отделение неотложной помощи. Паттен сделали искусственное дыхание и надели на нее кислородную маску. Манипуляции медиков не дали нужного результата, и в течение 45 минут американка находилась в состоянии клинической смерти – у нее не было сердцебиения.

В это же время дочь Паттен готовилась к экстренному кесареву сечению. Перед операцией Файфер ее мать неожиданно пришла в себя. Воскресшая женщина поспешила в палату дочери и вскоре встретилась с новорожденной внучкой, которую назвали Алорой.

«Я благодарна Богу за то, что он дал мне еще один шанс. Теперь я просто обязана стать самой лучшей версией себя. Возвращение – это второй шанс на жизнь, и это очень большая ответственность», – сказала Паттен.

Ранее в Москве спасли мужчину, перенесшего пять клинических смертей за ночь. 



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