 

Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Госдуму

19.09.2021, 9:02, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНаблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму, сообщил руководитель группы международных наблюдателей от МПА СНГ, заместитель председателя сената парламента Казахстана Аскара Шакирова.

Он отметил, что за два дня выборов в ходе посещения наблюдателями избирательных участков члены группы международных наблюдателей не выявили каких-либо нарушений. Он также подчеркнул, что выборы в РФ проходят на высоком организационном уровне: «они прозрачны, доступны», передает ТАСС.

По словам Шакирова, не проблем и с электронным голосованием. «Говорить о каких-то преимуществах или недостатках преждевременно. Я думаю, россияне сами дадут оценку электронному голосованию. Но каких-либо нарушений или же негативных факторов, связанных с электронным голосованием, мы не обнаружили», – отметил он.

Ранее сообщалось, что свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в Москве за два дня. 

Напомним, общая явка на выборах в Госдуму к 20.00 мск субботы составила 31,51% без учета дистанционного электронного голосования. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября.



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