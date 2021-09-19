Названо лучшее время для употребления кофе

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19.09.2021, 9:02, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМногие люди любят начинать свой день с чашки кофе, однако этот напиток обязательно нужно употреблять после еды, а не натощак, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.

По ее словам, это необходимо для того, чтобы избежать негативных последствий для желудочно-кишечного тракта.

«Кофе стимулирует выработку соляной кислоты. Если пить кофе натощак, то начнется выработка желудочного сока, чтобы переваривать пищу, а пищи нет. У людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, у людей, которые склонны к повышенной кислотности желудка, особенно с гастритом, это может вызывать боль, дискомфорт, изжогу», – сказала диетолог в интервью радио Sputnik.

Вместе с этим Лизун не рекомендует заменять чашкой кофе основной прием пищи на обед. Она отметила, что напиток можно употреблять в качестве перекуса для притупления голода, однако днем организм всё же должен получить полноценный прием пищи со сбалансированным содержанием белков, жиров и углеводов.

Кроме того, кофе лучше не пить за три-четыре часа до сна, добавила диетолог. Напиток, по ее словам, обладает стимулирующим действием, поэтому людям с повышенной тревожностью лучше ограничиться утренним употреблением, а в вечернее время и вовсе отказаться от него.

Ранее обозреватель Дана Ли Смит в статье для портала Eat This, Not That рассказала о продуктах, от которых нужно отказаться после 30 лет.



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