 

В Украине за сутки сделали более 58 тыс. прививок от коронавируса

19.09.2021, 8:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Одну дозу получили 34 743 человек, полностью иммунизированы 23 862 человек.

В субботу прививки в стране делали 433 мобильных бригад, 1 649 пунктов и 357 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 282 898 человек, из них получили одну дозу – 6 282 896 человек, полностью иммунизирован и получил две дозы – 5 137 923 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 11 420 819 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1950778918418537

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.11 / Российского космонавта собрались отправить на МКС на Crew Dragon

10.12 / Ответственных за слив видео с Дзюбой в Сеть потребовали наказать

02.05 / Итальянцы научили робота думать вслух

26.07 / Росатом приступил к строительству ядерного центра в Боливии

30.04 / В Минздраве ответили на претензии Бразилии к «Спутнику V»

11.09 / Американские военные могли ошибиться при выборе цели для авиаудара в Кабуле – The New York Times

30.03 / “Захотят в России остаться – я обязан сказать: да, надо остаться”. Что известно об избранном нардепе Аксенове. Главное

25.10 / Мэром Мариуполя снова избрали Бойченко – экзит-полл “Рейтинга”

03.05 / “Аж замуж захотелось”, “Саундтрек к “Холостячке”. Jerry Heil презентовала свадебную песню. Видео

16.04 / Путин приветствовал участников мероприятия, посвященного открытию «Вахты Памяти»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика