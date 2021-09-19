 

Анатолий Вассерман рассказал о попытке УГ сорвать его избрание в Госдуму

19.09.2021, 8:51, Разное
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Кандидат в депутаты от партии УПЧК, победитель множества интеллектуальных игр Анатолий Вассерман рассказал о препонах, которые ему в ходе выборов чинила «экстремистская секта УГ». Вассерман заявил, что в случае победы на выборах будет безжалостно разуплотнять её сторонников.

«В интернете есть сетевые тролли, которые на протяжении всей избирательной кампании посылали мне, как они говорят, «лучи поноса». Обращаюсь к этим господам. Ничего у вас не выйдет. За мной стоит целая армия сторонников партии УПЧК. Это настоящие воины, победить которых у вас кишка тонка. Они борются с УГ с 2007 года и сдаваться не намерены. Заявляю открытым текстом: УГ не пройдёт!» – сказал кандидат.

При этом Вассерман не пояснил, имеет ли в виду проект «Умное голосование», организованный сторонниками Алексея Навального.

«Ну что вы, в самом деле? Что такое УГ, весь Интернет давно знает. Вы же не вчера родились. Полуркайте, как говорится, и найдёте», – прокомментировал вопрос Вассерман.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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