 

Кроссоверы Nissan Qashqai и X-Trail получили в РФ новую версию N-Design

19.09.2021, 8:38, Новости дня
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Компания Nissan объявила о начале продаж кроссоверов Nissan в спецверсии N-Design для российского рынка.

Внешними изменениями стали затемненная решетка радиатора, черные колесные диски, а также рейлинги на крыше в соответствующем стиле. Кроме того, покупателям будут доступны версии с 2,0 и 2,5-литровыми бензиновыми двигателями с системой полного привода. Аналогичный внешний вид коснулся и модели Qashqai, которая продается с передним или полным приводом. В обоих случаях установили дополнительный комплекс Nissan Connected Services.

Приобрести новую модель Nissan X-Trail в можно по цене от 2,42 миллиона рублей. Кроме того, для кроссовера Qashqai установлен ценник от 2,1 млн рублей с передним приводом и от 2,2 млн рублей за версию с полным приводом.



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