 

Кроссовер Changan Uni-K ожидается в РФ до конца 2021 года

19.09.2021, 8:38, Новости дня
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В РФ появится обновленный китайский кроссовер Changan Uni-K.

Данный автомобиль появится в продаже у местных дилеров до конца нынешнего года. В настоящее время проходит финальный этап сертификации, допускающей модель в свободную продажу. Кроме того, представители бренда Changan уточнили, что для РФ подготовят четыре новинки. Помимо модели Changan Uni-K, также состоится выход кроссоверов CS35 Plus и CS55 Plus.

Вместе с тем в компании отказались от решения поставлять на рынок РФ свой седан, однако в дальнейшем и ему могут найти место у местных дилеров. Напомним, под капотом кроссовера установлен 2-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 232 л.с. мощности. Автомобиль приводится в движение восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.



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