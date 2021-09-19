Кроссовер Changan Uni-K ожидается в РФ до конца 2021 года

В РФ появится обновленный китайский кроссовер Changan Uni-K.

Данный автомобиль появится в продаже у местных дилеров до конца нынешнего года. В настоящее время проходит финальный этап сертификации, допускающей модель в свободную продажу. Кроме того, представители бренда Changan уточнили, что для РФ подготовят четыре новинки. Помимо модели Changan Uni-K, также состоится выход кроссоверов CS35 Plus и CS55 Plus.

Вместе с тем в компании отказались от решения поставлять на рынок РФ свой седан, однако в дальнейшем и ему могут найти место у местных дилеров. Напомним, под капотом кроссовера установлен 2-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 232 л.с. мощности. Автомобиль приводится в движение восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.