Компания Honda показала новый трёхрядный кроссовер

Японский автогигант Honda в ближайшее время представит новый семиместный кроссовер.

Автомобиль изначально поступит в продажу на рынке Юго-Восточной Азии. В Сети уже продемонстрированы официальные тизеры, раскрывающие дату презентации паркетника Honda. Выход автомобиля состоится 21 сентября. Пока эксперты не готовы прогнозировать название модели, однако полагают, что автомобиль станет серийным исполнением концепта N7X.

Есть данные, что автомобиль получит современную систему безопасности, включая мониторинг слепых зон, предупреждение о выезде на встречную полосу, круиз-контроль и ряд других опций. Под капотом применят 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 120 л.с. Модель получит исключительно передний привод.