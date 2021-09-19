Ученые нашли доказательство природного происхождения коронавируса

Ученые из Лаосского нацуниверситета и Института Пастера нашли доказательство природного происхождения коронавируса. Они выяснили, что летучие мыши, обитающие в Лаосе, являются носителями вирусов, схожих с SARS-CoV-2.

В результате исследования удалось узнать, что RBD-домены коронавирусов этих животных практически не отличаются от SARS-CoV-2. Они так же хорошо связываются с белком человека hACE2, как и известный в нынешнее время первый вариант ковида, обнаруженный в Ухане. Такие вирусы получили названия BANAL-236, BANAL-103 и BANAL-52. По предположениям ученых, именно они могут быть самыми близкими «предками» SARS-CoV-2 и представлять опасность для людей в будущем. Дело в том, что в местности с большим количеством указанных летучих мышей могут появляться тысячи таких инфекций. Исследовательская работа может стать доказательством возможности природного происхождения варианта коронавируса в Ухани, ставшего причиной всемирной пандемии.

К слову, среди множества теорий происхождения возбудителя смертельной инфекции наиболее приоритетной считается его передача от летучих мышей к человеку. Первый случай был зафиксирован в китайском городе Ухань, сообщается в материале издания iReactor.