Ученые фиксируют заражение детей по всему миру новым вирусом RSV

Ученые заявили, что по всему миру начали фиксироваться случаи заражения детей новым вирусом RSV. Впервые в больницу с респираторно-синцитиальным вирусом начали поступать юные пациенты еще в апреле.

Заведующий отделением инфекционных заболеваний в одной из больниц Нью-Йорка Рабиа Ага рассказал, что увеличение количества госпитализаций привело к переполнению палат больными. Пандемия коронавируса поспособствовала распространению RSV. Карантинные меры привели к тому, что детская иммунная система не успела выработать защиту против нового врага, а после их снятия произошла вспышка заболеваемости. Патоген вызывает поражение дыхательных путей, сопровождающееся кашлем или воспалением легких, а случаи на данный момент зафиксированы среди живущих в США, Великобритании, Швейцарии и Японии детей.

По словам медиков, ситуация сильно их удивила, они понимали, что вопрос требует контроля и внимания, но никто не предполагал, что рост заболеваемости за короткий период стремительно будет расти, сообщается в материале издания newinform.