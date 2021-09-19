 

Михайлово Чудо: что нельзя делать 19 сентября

19.09.2021, 8:30, Разное
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В этот день верующие почитают Архангела Михаила, защитника
силы и доблести. Праздник принято встречать в традициях, они годами
передавались из поколения в поколение.

19 сентября стоит воздержаться от тяжелой пищи и мытья
головы, это может повлечь беды и “смыть ум”. Нельзя выбрасывать остатки
еды, лучше отдать их бездомным животным.

На Михайлово Чудо лучше воздержаться от контактов с острыми
предметами, не следует шить и резать. В этот день нужно стараться всем
помогать, тогда Архангел исполнит заветное желание.

Стоит всячески избегать конфликтов и любого рода обмана. Они
могут навлечь беду на месяцы вперед. Не нужно делать тяжелую работу по дому и
огороду. В этот день нельзя печь хлеб и собирать чернику.

Этот день считается благоприятным для молитв за здравие и
исцеление. Нельзя сплетничать и злословить. Нужно оставить все дурные мысли и начать
день со светлым умом. На Михайлово Чудо принято мириться и прощать старые
обиды.

Согласно народным приметам, если 19 сентября верхушки берез
еще зеленые, зима наступит раньше срока. Если вечером облака окрасились в синий
цвет, грядет перемена погоды. Теплая погода говорит о затяжной осени, изморозь –
о снежной зиме.



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