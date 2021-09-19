Купель Серафима Саровского осквернили под Самарой

Вандалы осквернили часовню и купель Серафима Саровского в Самарской области, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В селе Богдановка Самарской области неизвестные нанесли надписи на часовню имени Серафима Саровского, а также вылили, предположительно, солярку в купель со святой водой», – сказал собеседник «Интерфакса».

Осенью 2020 года в соцсетях опубликовали видео, на котором запечатлено, как несколько человек моют обувь в источнике рядом с храмом в Калининграде. На записи слышно, как один из них со смехом говорит: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим». Позже один из участников инцидента извинился, сказав, что не думал, что «это такая серьезная вода».

Священник Григорий Геронимус в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что подобными действиями осквернить источник невозможно.