На выборах в Москве онлайн проголосовали более 1,7 млн человек

Свыше 1,7 миллиона человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в Москве за два дня, следует из данных на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

«Граждан в реестре – более 2 млн. <…> Проголосовали более 1,7 млн», – говорится на экранах, передает ТАСС.

Напомним, общая явка на выборах в Госдуму к 20.00 мск субботы составила 31,51% без учета дистанционного электронного голосования. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября.