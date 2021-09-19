 

На выборах в Москве онлайн проголосовали более 1,7 млн человек

19.09.2021, 8:08, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСвыше 1,7 миллиона человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в Москве за два дня, следует из данных на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

«Граждан в реестре – более 2 млн. <…> Проголосовали более 1,7 млн», – говорится на экранах, передает ТАСС.

Напомним, общая явка на выборах в Госдуму к 20.00 мск субботы составила 31,51% без учета дистанционного электронного голосования. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября.



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