Пропавшую в Кузбассе школьницу нашли живой

В Кемеровской области живой обнаружили 15-летнюю пропавшую школьницу, ее нашли увязшей в болоте примерно в двух километрах от населенного пункта, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Подросток покинула социальное учреждение 17 сентября и с тех пор на связь не выходила. Для ее поисков подключили около 150 человек. Для прочесывания лесного массива применялись болотоходы, квадроциклы, автомобили и мотоциклы, сообщается на сайте МВД.

«С воздуха территорию участники операции просматривали при помощи вертолета Росгвардии и квадрокоптера», – уточнили в пресс-службе.

Поиски пропавшей школьницы продолжались даже с наступлением темноты. В результате ее нашли увязшей в болоте в плохо проходимой местности приблизительно в 2 км от населенного пункта. Обнаруженную совместной группой правоохранителей и волонтеров девочку в настоящее время осматривают медики.

Напомним, 6 сентября в Киселевске в Кемеровской области пропали две девочки. Затем в соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости. Через некоторое время девочки были обнаружены мертвыми. Подозреваемого в убийстве девочек задержали. Он дал признательные показания, сообщив, что сначала изнасиловал, а после задушил девочек. Ему грозит пожизненное заключение.