Внукам повезло: рейтинг самых лучших бабушек по знаку зодиака

Большинство детей уверены в том, что у них самая красивая, заботливая и добрая бабушка в мире. Это не удивительно, так как именно внукам достается больше всего любви и внимания. Бабушки могут быть разными, и зачастую все это зависит не только от индивидуальностей характера самого человека, но и от его гороскопа. Вот самые лучшие и худшие бабушки по знаку зодиака.

Овен

С бабушкой-Овном совершенно непросто ужиться, так как она очень остра на язык. Кроме того, такая бабушка может начать сильно обижаться, если ее советы игнорируются.

Телец

Бабушка-Телец будет всячески защищать своих внуков от всего плохого, оберегать их, а также печь вкусные пироги.

Правда, иногда в ней просыпается самый настоящий бунтарский дух и ей нужно хотя бы периодически жить в свое удовольствие.

Близнецы

Внуки могут действительно гордиться такой бабушкой, так как она сумела сохранить свой юношеский задор и всегда сможет придумать различные веселые и увлекательные игры.

Она готова к любым приключениям и всегда может поведать увлекательную историю. У бабушки-Близнецов всегда есть множество различных идей и планов. Она очень общительная, а потому готова обсуждать со своими внуками множество различных тем или же с огромным удовольствием будет гулять на детской площадке, так как очень сильно любит быть в окружении людей.

Если бабушка замечает, что у ребенка есть таланты и различные способности, то она обязательно будет их прививать или сама, или же порекомендует родителям обратиться к хорошим специалистам. Такая бабушка станет с самого раннего детства приучать детей к честности и открытости. Кроме того, она научит своих внуков тому, что если чего-то сильно захотеть, то можно легко этого добиться, надо лишь приложить усилия.

Рак

Рак является очень доброй и душевной бабушкой. Она будет стараться всячески прикрывать своих внуков перед родителями и обязательно станет их верными союзниками. Раков отличает любовь к кулинарии, а также милым и полезным хобби, например, таким, как вязание. Поэтому можно быть точно уверенными в том, что внуки обязательно будут одетыми и сытыми.

Раки сделают абсолютно все, чтобы их внукам было максимально комфортно. Они станут вместе с ними гулять, готовить пищу, даже если это очень сложные десерты или блюда. Часто такие бабушки являются самыми настоящими рукодельницами. Они будут радовать всю семью красивыми и уникальными вещами.

Бабушка-Рак может очень многому научить своих детей и станет их самым преданным фанатом. Она мудрая, добрая и внимательная не только к внукам, но и к различным домашним питомцам. Кроме того, Рак обладает очень мягким характером.

Дети могут рассказать такой бабушке абсолютно обо всем на свете, а также она не позволит родителям наказывать и ругать малышей. Кроме того, она станет радовать внуков, освобождать от различных домашних дел, а потому многие из них полностью взвалит на себя.

Внуки бабушку-Рака совершенно не боятся, но при этом не хотят ее нисколько расстраивать и огорчать, поэтому стараются всегда и во всем слушаться.

Лев

Бабушка-Лев является достаточно щедрой, и она будет одаривать малышей различными подарками и комплименты, так как ее внуки всегда самые красивые и умные.

Однако она достаточно требовательная. Это одна из тех бабушек, которая будет ругать за четверки и за вторые места, занятые в соревнованиях.

Дева

Бабушка-Дева является самой лучшей и доброй няней для детей. У нее всегда все находится под контролем, так как она любит жить по правилам. Внуки должны быть вовремя накормлены. Они всегда выучат уроки и лягут спать тогда, когда нужно. С такой бабушкой ребенок всегда будет отличником.

Дева является настоящим педантом. Она отличается этим качеством и никогда не позволит, чтобы ребенок вышел на прогулку в помятом платье или же в грязной обуви. Если вещь, надетая на ребенке, выглядит не очень хорошо, то бабушка купит новую. Рядом с ней дети точно научатся складывать всю свою одежду, убирать за собой, что им точно пригодится в будущем.

Весы

Бабушки-Весы очень сильно любят своих внуков, а регулярное общение с ними приносит им много радости. Весы сделают все, чтобы дети были начитанными, они прививают им хороший вкус.

Весы стараются научить своих внуков быть действительно достойными людьми. Они воспитывают в них доброту и честность, а также учат выходить из конфликтных ситуаций и контролировать практически все свои эмоции.

С такими педантичными бабушками дети точно будут посещать выставки, театры и концерты. Они постараются следить за своей речью и попытаются быть всегда и со всеми справедливыми.

Скорпион

Бабушке-Скорпиону может быть достаточно сложно найти общий язык со своими внуками. С возрастом представители этого знака начинают уходить в свой собственный внутренний мир.

Скорпионам может быть сложно общаться с детьми, придумывать различные игры и демонстрировать внукам свои чувства.

Стрелец

Бабушке-Стрельцу некогда заниматься своими внуками. Несмотря на то что представители этого знака иногда помогают своим детям, однако, они больше предпочитают заниматься своей личной жизнью, ставя собственные интересы всегда на первое место.

Козерог

Самыми серьезными и ответственными бабушками являются Козероги. Они хотят все время заниматься воспитанием внуков, следя за тем, чтобы дети были готовы к школе.

Козероги совершенно не готовы выполнять всю грязную работу, так как они слишком элегантные и утонченные. Однако это совершенно не означает, что Козероги будут избегать внуков. Они с радостью будут проводить с ребенком все свое свободное время.

Рядом с такой бабушкой дети всегда становятся вежливыми, ответственными и воспитанными. Козероги с самых ранних лет учат своих внуков хорошим манерам. Именно поэтому дети у них всегда вежливые и добродушные.

Водолей

Водолеи смогут стать хорошими друзьями для всех своих внуков. Им вместе всегда будет интересно и весело. Малыши с большим удовольствием станут приходить в дом к своей бабушке. Им здесь нравится намного больше, чем даже в парке аттракционов.

Бабушки-Водолеи будут рассказывать своим внукам интересные истории, подберут интересные развивающие игры, будут обязательно ходить с ними в кино или парк. Рядом с ней дети становятся более воспитанными, образованными, уделяя время своему саморазвитию. Бабушка-Водолей может повести своих внуков в театр, при этом она расскажет им о правилах хорошего тона, а также сможет познакомить с классической музыкой.

Девочки будут брать пример со своей бабушки и научатся рукоделию и кулинарии. С мальчиками она будет с огромным удовольствием что-то мастерить, стирать носки и забивать гвозди.

Рядом с такой бабушкой дети обязательно будут познавать интересный и увлекательный мир. Однако представители этого знака совершенно не привыкли слишком сильно давить и пытаться немного изменить характер детей, так как они против любого постороннего влияния на судьбу, характер и жизнь другого человека.

Водолей считает, что каждый должен сам приобретать свой опыт, который может быть различным. Однако если нужно, такая бабушка всегда сможет подстраховать и помочь.

Бабушка всегда идет на уступки своим внукам, позволяя то, что обычно запрещают родители. Внуки у Водолеев всегда вырастают сильными личностями.

Рыбы

С возрастом такие бабушки становятся очень ранимыми людьми. Именно поэтому они могут буквально изводить внуков своими обидами и требованиями им подчиняться безоговорочно.