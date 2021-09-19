 

Боевики на Донбассе 18 сентября шесть раз нарушили режим тишины – штаб ООС

19.09.2021, 8:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Боевики открывали огонь вблизи Новоселовки Второй, Нью-Йорка, Широкино, Пивденного и Катериновки Донецкой области. В Луганской области украинские военные зафиксировали пролет беспилотника типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения. 

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7.00 19 сентября на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Майорск.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1778915275649898/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.11 / “Вы сделали мой день”. Именинник Ткач поделился праздничными фото

20.06 / Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб

26.05 / Польша закрыла воздушное пространство для авиаперевозчиков из Беларуси

14.09 / Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста

15.01 / Fox News – сотни ценных документов — в США рассекретят подробности о «российском деле»

28.01 / “Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов”. Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми

31.10 / Владимир Путин поздравил «Волонтеров Победы» с юбилеем

18.08 / Умер бывший заместитель Пшонки Андреев. Журналист сообщил, что от COVID-19 в Турции

08.08 / Bellingcat проводит расследование взрывов на арсеналах в Украине

05.02 / Польский политик – отмена санкций США против «Северного потока — 2» даст России инструмент «газового» давления на Европу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика