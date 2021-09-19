За сутки в Украине выявили почти 4 тыс. случаев COVID-19
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Среди заболевших 422 ребенка и 52 медработника. За прошедшие сутки госпитализировано 1767 человек, умерло 46 пациентов, выздоровело 546 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.
За последние 24 часа сделано 45 858 теста на коронавирус, из которых 23 176 – методом ПЦР.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 348 381 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 54 875 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 230 852 человек.
https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1950770268419402
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Kетом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс.
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.
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