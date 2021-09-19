Зеленскому на фоне рекордных цен припомнили критику российского газа

Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ, сообщил экс-министр экономики страны Виктор Суслов.

Суслов заявил, что Киеву приходится покупать газ по рыночной цене из-за непрофессионализма власти. Он напомнил о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского, о том, что «российский газ – самый грязный в мире». Бывший министр считает, что у Украины «могло быть все нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике, потому что Зеленский продолжил это». По словам Суслова, Украина «попала», виноваты в этом ее правительство и руководство «Нафтогаза», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Первый независимый».

Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. 43 депутата Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.

Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире». Сама Гренхольм также делала подобные заявления. Эти нападки опроверг российский вице-премьер Александр Новак, прежде возглавлявший Министерство энергетики.