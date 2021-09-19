Массовое заражение детей малоизвестным вирусом выявлено в четырех странах

В США, Швейцарии, Великобритании и Японии зафиксировано массовое заражение малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом, сообщают СМИ.

Швейцарские медики заявили, что новая эпидемия стала полной неожиданностью. В США рассказали, что случаи заражения выявили еще весной. Многие пациенты попали в отделения интенсивной терапии. Вирус вызывает заболевание дыхательных путей. Ученые считают, что из-за карантинных мер, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, дети не выработали иммунитет против нового вируса, передает РЕН ТВ со ссылкой на Би-би-си.