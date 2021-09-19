Обновленный внедорожник Haval H9 появился в Китае

Известный бренд Haval анонсировал выход на местном рынке нового полноразмерного внедорожника Haval H9 2022 модельного года.

Известно, что презентация транспортного средства состоялась в конце лета на автосалоне в Чэнду. Главным изменением по внешнему виду указали решетку радиатора с вертикальными деталями, а также новые бамперы и противотуманные фары. В салоне внедорожника H9 2022 модельного года установлен крупный экран мультимедийной системы, цифровая приборная панель и модернизированный блок управления климатической системы.

Под капотом внедорожника H9 2022 модельного года используется 2-литровый бензиновый двигатель с отдачей 224 л.с. Модель поставляется с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.