Представлен бронированный концепт-кар BMW iX5 Hydrogen Protection VR6

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19.09.2021, 7:44, Новости дня
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Немецкий автомобильный гигант BMW продемонстрировал концепт бронированного кроссовера iX5 Hydrogen Protection VR6.

Модель получила множество стальных компонентов, а также композитных элементов. С учетом такой доработки становится возможным выдерживать выстрелы из различного типа оружия, а также подрывы взрывных устройств. Кроме того, кроссовер iX5 Hydrogen Protection VR6 имеет бронированное остекление, а также дополнительную защиту днища. В багажнике автомобиля применили бронированную перегородку.

В нижней части кузова паркетника установлены дополнительные баллоны с водородом повышенной герметичности. Автомобиль построен на базе водородной модели iX5 Hydrogen, показанной в прошлом месяце.



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