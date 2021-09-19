Представлен бронированный концепт-кар BMW iX5 Hydrogen Protection VR6

Немецкий автомобильный гигант BMW продемонстрировал концепт бронированного кроссовера iX5 Hydrogen Protection VR6.

Модель получила множество стальных компонентов, а также композитных элементов. С учетом такой доработки становится возможным выдерживать выстрелы из различного типа оружия, а также подрывы взрывных устройств. Кроме того, кроссовер iX5 Hydrogen Protection VR6 имеет бронированное остекление, а также дополнительную защиту днища. В багажнике автомобиля применили бронированную перегородку.

В нижней части кузова паркетника установлены дополнительные баллоны с водородом повышенной герметичности. Автомобиль построен на базе водородной модели iX5 Hydrogen, показанной в прошлом месяце.