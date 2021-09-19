Джигурда провел бой по правилам ММА неизвестно с кем

Актер Никита Джигурда в 60 лет принял участие в бойцовском турнире промоушена «Наше Дело», сообщают информационные агентства.

Соперник и результат боя, который состоялся в Москве, не сообщаются по требованию организаторов. Ожидается, что эту информацию сообщат позднее, передает ТАСС.

Напомним, на турнире промоушена «Наше Дело» боец смешанных единоборств Александром Емельяненко победил блогера Артема Тарасова.