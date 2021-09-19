 

Джигурда провел бой по правилам ММА неизвестно с кем

19.09.2021, 6:54, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАктер Никита Джигурда в 60 лет принял участие в бойцовском турнире промоушена «Наше Дело», сообщают информационные агентства.

Соперник и результат боя, который состоялся в Москве, не сообщаются по требованию организаторов. Ожидается, что эту информацию сообщат позднее, передает ТАСС.

Напомним, на турнире промоушена «Наше Дело» боец смешанных единоборств Александром Емельяненко победил блогера Артема Тарасова.



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