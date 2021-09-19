Джигурда провел бой по правилам ММА неизвестно с кем
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Актер Никита Джигурда в 60 лет принял участие в бойцовском турнире промоушена «Наше Дело», сообщают информационные агентства.
Соперник и результат боя, который состоялся в Москве, не сообщаются по требованию организаторов. Ожидается, что эту информацию сообщат позднее, передает ТАСС.
Напомним, на турнире промоушена «Наше Дело» боец смешанных единоборств Александром Емельяненко победил блогера Артема Тарасова.
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