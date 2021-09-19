Захарова впервые сыграла в баскетбол

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что «первый раз вышла на баскетбольную площадку».

«Или не площадку? Зал, поле? Знала, что есть мяч и корзины. Больше не знала ничего», – сообщила она в Telegram, добавив, что «игра была благотворительной, компания интересная – надо было рискнуть». Как отметила официальный представитель МИДа, она приняла участие в благотворительном мероприятии, «цель которого – сбор средств для детей с ДЦП».

Игру организовал фонд «Шаг вместе». Подобные благотворительные матчи проводятся ежегодно. Игра проводилась в столичном «Баскет Холле» ГБУ «СК Мегаспорт» Москомспорта в Крылатском. Встречались команды «Мы рядом» и «Шаг вместе», пишет «Российская газета».