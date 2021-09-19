 

Актриса Васильева призвала отправить интеллигенцию в шахты

19.09.2021, 6:00, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаУ российской интеллигенции есть «сатанинское начало», сообщила народная артистка РСФСР и актриса Екатерина Васильева в интервью своему сыну Дмитрию Рощину.

Интеллигенция, по словам ушедшей в монахини актрисы, пыталась изменить мир под себя и навязать свои правила, не считаясь с установками из религии. «Это сродни сатанинскому началу», – сообщила инокиня в интервью YouTube-каналу «153 горы», передает «Московский комсомолец».

Она добавила, что интеллигенция «совратила народ», и призвала отправить ее в шахты. «Это самое тяжелое, что есть. Простите меня, интеллигенция. Но сколько зла принесла интеллигенция, неверующая, гордая», – продолжила артистка.

Монахиня вспомнила, что ее духовник как-то поставил перед ней выбор – либо бог, либо театр. И она выбрала то, «где должна быть». Васильева пояснила, что ей горько из-за пропущенных ранее воскресных служб из-за лени.

Артистка живет в монастыре Зосимова пустынь недалеко от Наро-Фоминска.

В 1993 году актриса решила уйти из театра и кино, она стала послушницей в Толгском монастыре. В 1996 году она возвращалась в кино, снявшись в нескольких сериалах и кинофильмах.

В августе 2021 года Васильева вновь ушла из мирской жизни, ее сын сообщал, что артистка отправится в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь.



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