Наблюдатели рассказали о задержаниях провокаторов на избирательных участках

Сигналы о нарушениях в ходе выборов весьма малочисленны, а большинство из них оказываются фейками. Ловить провокаторов позволяют системы видеонаблюдения на избирательных участках, сообщил газете ВЗГЛЯД член исполкома движения «Корпус «За чистые выборы» Алексей Песков. Он назвал независимых наблюдателей главным источником объективных данных о ходе голосования.

«Ситуационный центр ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), несмотря на многочисленные попытки хакерских атак из-за рубежа на наш портал nom24.ru, проводит работу по получению, обработке и проверке информации о ходе голосования на выборах, непрерывно и круглосуточно, начиная с момента открытия первых избирательных участков на Дальнем Востоке», – говорит член исполкома движения «Корпус «За чистые выборы» и координатор ассоциации НОМ Алексей Песков.

По его словам, абсолютное большинство получаемых сообщений не содержат информации «о каких-либо проблемах». «Сигналы о нарушениях весьма малочисленны, каждое из них мы тщательно проверяем, привлекая электоральных экспертов. Большинство таких сигналов оказываются фейками, то есть недостоверной информацией», – сказал Песков.

Координатор назвал целью провокаций «со стороны разных участников процесса» дестабилизацию обстановки на избирательных участках. «Однако то, что наблюдатели осуществляют фото и видео фиксацию всех инцидентов, позволяет идентифицировать провокаторов и нарушителей порядка, привлекать их к ответственности», – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что главными и достоверными источниками объективных данных о ходе голосования являются независимые наблюдатели, «которые, как показывает практика, в полной мере применяют свои компетенции и знания, полученные в ходе обучения, организованного ассоциацией НОМ совместно с Общественной палатой для того, чтобы разрешать возникающие проблемы и пресекать попытки нарушений». «Я считаю, что такие масштабы общественного контроля на протяжении всех дней голосования и за различными формами голосования будет способствовать укреплению доверия к этим выборам и их результатам», – подытожил Песков.

Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Председатель мониторинговой рабочей группы по выборам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов сообщил в субботу об отсутствии серьезных нарушений.