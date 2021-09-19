Евродепутат счел отзыв Францией посла из США спектаклем

США всегда будут считать Францию другом, но «другом второго ранга», сообщил французский депутат Европарламента Тьерри Мариани.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Мариани сказал, что «США играют только за себя». По его мнению, ЕС «выиграет от того, что будет вести независимую от США политику». «Мы всегда будем для США друзьями, но друзьями, если можно так сказать, второй дивизии, второго ранга», – приводит его слова ТАСС.

«Мы, конечно, видели, что Макрон отозвал послов, но это все <…> спектакль», – считает Мариани, выразивший уверенность, что «через несколько дней все пойдет так же, как и было, по той же колее». По его мнению, Франция «смирится уже с тем, что будет навсегда просто спутником политическим США». Он полагает, что развитие отношений двух стран зависит от результатов предстоящих президентских выборов во Франции.

Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, конфликт Парижа с Вашингтоном повлияет на определение новой стратегической концепции НАТО, а также призвал Европу «обзавестись собственным стратегическим компасом».