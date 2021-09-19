Захарова объяснила, почему не отменят закон об иноагентах

Закон об иностранных агентах не отменят, так как он позволяет противостоять давлению на российских журналистов и пресекать влияние на российскую политическую жизнь из-за рубежа, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Отмены закона об иноагентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнеров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала сравнение законодательств США и РФ по поводу иноагентов, которое провело Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента, отметив, что анализ был проведен «крайне некомпетентно».

Она напомнила, что «Закон о регистрации иностранных агентов» (FARA) был направлен против попыток фашистской Германии повлиять на принимаемые Вашингтоном политические решения, но с окончанием Второй мировой не был отменен, и использовался «как инструмент борьбы с иностранными СМИ».

«Россия была вынуждена принять аналогичный по смыслу, но иной по содержанию закон в качестве ответной меры на объявление российских СМИ в США иноагентами и предъявление к ним необоснованно жестких требований», – подчеркнула Захарова.

Заключения о якобы репрессивном характере российского закона не соответствуют действительности, разница в законах заключается в том, что «что от драконовских мер, применяемых американцами, в РФ сознательно ушли».

«Получение статуса иноагента в США можно сопоставить разве что с постановкой судимого рецидивиста на учет в полиции», – отметила дипломат.

В РФ не любое физическое или юридическое лицо может получить статус иноагента, а заявления о том, что якобы любой, кто получает финансирование из иностранного источника, может быть объявлен иноагентом, являются инсинуацией.

В декабре президент Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности физических лиц и организаций, признанных в РФ иноагентами, которые занимаются политической деятельностью на территории РФ на средства из-за рубежа.

В сентябре 2021 года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что российское руководство рассмотрит обращение СМИ с предложением внести поправки в законодательство об иноагентах на предмет их реализуемости.

В настоящее время в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, опубликованный на сайте Минюста, входят 43 физических и юридических лица. Основанием для включения в него является получение финансирования из-за рубежа и участие в политической деятельности, распространении сведений как средство массовой информации.