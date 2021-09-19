Генерал указал главные цели сторон в случае войны Турции с Грецией

В случае войны с Грецией главной целью наземной операции Турции станет город Салоники, сообщил турецкий генерал в отставке Эрдоган Каракуш.

Каракуш отметил, что Греция, будучи союзником США, предоставила американцам свою территорию для военных баз, одна из которых расположена под городом Александруполис во Фракии. База оборудована и готова блокировать наземную операцию Турции. В свою очередь, Греция, по мнению генерала, захочет взять Стамбул, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN Turk.

Напомним, в отношениях между Грецией и Турцией с 1974 года существует проблема Кипра. Турция оккупировала северную часть Кипра и провозгласила там Турецкую республику Северного Кипра, которая ни одной страной, кроме самой Турции, не была признана. Кроме того, страны конфликтуют из-за спора о границах в Средиземном море.