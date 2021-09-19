 

ИГ взяло ответственность за отключение света в Дамаске

19.09.2021, 5:06, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаТеррористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за диверсию, в результате которой произошло отключение энергоснабжения во всем Дамаске.

В пятницу произошла диверсия на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска. Помимо вывода из строя газопровода были попытки подорвать две ЛЭП в районе Хуран в пригороде Дамаска, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters и Ikhbariya.

SANA сообщает, что министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии объявило о возобновлении работы газопровода.

Напомним, 16 сентября террористы обстреляли населенный пункт Кульджок провинции Идлиб, в результате погиб сирийский военнослужащий.



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