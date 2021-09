Мнение: Елисейский шпионаж

По случаю свежего унижения Франции лишившейся из-за США десятков миллиардов долларов, "ВикиЛикс" напоминает.

Елисейский шпионаж

Информационная потребность (IN) – Франция: экономическое развитие

Дата 2012 г.

Классификация СЕКРЕТНО

Краткое содержание WikiLeaks

Этот секретный приказ американской разведки о шпионаже «Необходимость информации» предусматривает долгосрочный экономический шпионаж против Франции с целью получения подробностей об экономической деятельности французских компаний, а также об экономической политике и решениях французского правительства. Информационные потребности (IN) – это требования к сбору, извлеченные из Национального списка требований SIGINT, которые используются для широкого обоснования перехвата сообщений с целью удовлетворения общих требований разведки со стороны политиков США и разведывательного сообщества США. Этот IN, обозначенный как 2002-204 (впервые создан в 2002 году и обновлявшийся более десяти лет) и упомянутый в списке главных французских целей АНБ, ранее опубликованном WikiLeaks, показывает, какая конкретная информация представляет интерес («Основные элементы информации», EEI) соответствующим подразделениям Signals Intelligence поручено собирать данные и сообщать о них. Такие требования включают экономические отношения Франции с Соединенными Штатами, другими странами и международными организациями, финансовую и торговую политику Франции и ее взгляды на повестки дня G-8 и G-20. «Поддерживаемые элементы» – это те части правительства США, которые поддерживают шпионаж (т.е. получают отчеты разведки).

Стандартный отчет IN: SC-2002-204

Название: (S // ОТНОСИТЕЛЬНО США, AUS, CAN, GBR, NZL) Франция:

Классификация инициаторов экономического развития : SECRET // ОТНОСИТЕЛЬНО США, AUS, CAN, GBR, NZL

Таблица Содержание

EEI A: (U // FOUO) Экономические отношения с США

EEI B: (S // ОТНОСИТСЯ К США, AUS, CAN, GBR, NZL) Деловая практика Франции

EEI C: (S // REL TO USA, AUS , CAN, GBR, NZL) Разработка финансовой / макроэкономической политики Франции

EEI D: (U // FOUO) Взгляды на события / проблемы G-8 и G-20

EEI E: (U // FOUO) Бюджетные ограничения / взносы в

EEI НАТО F: (S // ОТНОСИТЕЛЬНО США, AUS, CAN, GBR, NZL) Взгляды Франции

EEI G: (U // FOUO) Отношения с наименее развитыми странами (НРС) и переходными государствами

EEI H: (U // FOUO) Иностранные контракты / технико-экономические обоснования / переговоры

EEI I: (U // FOUO) Отношения с международными финансовыми организациями

EEI J: (S // REL TO USA, AUS, CAN, GBR, NZL) Французский Торговая политика

EEI K: (U // FOUO) Сомнительная торговая деятельность

(U // FOUO) Поддерживаемые элементы:

CIA

COMMERCE

DHS

DIA / DI

DIA / OSR-2

DIA / USEUCOM

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ СОВЕТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ / INR

TREASURY

US TRADE REP

DOE / IN

** *

EEI: H – Иностранные контракты / технико-экономические обоснования / переговоры

Дата 2012 г.

Классификация СЕКРЕТНО // НОФОРН

Краткое содержание WikiLeaks

Этот приказ США об экономическом шпионаже («Основные элементы информации») для Франции предписывает американским шпионам собирать информацию обо всех французских продажах и финансировании значительных проектов, связанных с телекоммуникациями, производством электроэнергии, газом, нефтью, ядерной и возобновляемой энергетикой, а также окружающей средой и здравоохранением. По сути, он также требует перехвата и репортажа обо всех переговорах и контрактах французских компаний на сумму более 200 млн. долл. О результатах шпионажа следует сообщать различным торговым, политическим и разведывательным агентствам США («Поддерживаемые элементы»).

EEI: H

EEI Классификация: SECRET // NOFORN

Originator EEI Classification: SECRET // REL TO USA, AUS, CAN, GBR, NZL

EEI Title: (U // FOUO) Иностранные контракты / технико-экономические обоснования /

вопросы переговоров :

1 (S // ОТНОСИТЕЛЬНО США, Австралии, Канады, Великобритании, Новой Зеландии) Сообщить о предстоящих предложениях французских контрактов или технико-экономических обоснованиях и переговорах по международным продажам или инвестициям в крупные проекты или системы, представляющие значительный интерес для иностранной принимающей страны, или 200 миллионов долларов или более в продажах и / или услугах, включая финансовую информацию или проекты, представляющие большой интерес, включая:

A. Информационные и телекоммуникационные сети и технологии?

B. Электроэнергетические, газовые и нефтяные объекты и инфраструктура, включая атомную энергетику и производство возобновляемой энергии?

C. Транспортная инфраструктура и технологии, включая порты, аэропорты, высокоскоростную железную дорогу и метро?

D. Экологические технологии, используемые внутри страны и на экспорт?

E. Инфраструктура, услуги и технологии здравоохранения, включая разработки в области биотехнологии?

Как не трудно догадаться, США как собирали, так и собирают информацию о "союзнике". Эту информацию можно использовать в своих целях, в том числе и против Франции, когда знание о фактическом содержании французского контракта с Австралией позволило подготовить основания для его разрыва в интересах США и Британии.

Разумеется, Франции придется проглотить и это, так как она не является полностью субъектной страной. Франция может потопать ножкой, отозвать посла и высказать свое фэ в прессе.Что-то существенное сделать ввиду недостатка реальной субъектности ей будет трудно.

Смешно вспоминать, когда французы очень обижались на Асада, когда тот назвал их рабами США. Несмотря на попытки доказать, что это не так, Франция раз за разом оказывается в унизительном положении в отношениях с США, рабски терпя и прогибаясь под прямым и косвенным воздействием вашингтонского диктата.

