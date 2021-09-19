Депутат Европарламента указал способ превратить «Северный поток – 2» в руины

Газопровод «Северный поток – 2» можно превратить в инвестиционную руину, сообщил депутат Европейского парламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер.

«Если Федеральное сетевое агентство (BNA) одобрит ввод газопровода в эксплуатацию, его еще может остановить Еврокомиссия. Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину», – сказал Бютикофер в интервью dpa, передает РИА «Новости».

По его словам, РФ «на данный момент не обеспечила условия анбандлинга, предполагающего разделения организаций, занимающихся добычей и транспортировкой газа». По третьему энергопакету ЕС владелец трубопровода также обязан предоставить сторонним продавцам газа доступ к магистрали, подчеркнул политик.

Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. В США заявляли, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».