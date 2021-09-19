Порошенко назвал идеи о латинице и Руси-Украине «маразматичными»

Украинская власть пытается отвлечь внимание людей от реальных проблем «маразматичными идеями», сообщил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко пожаловался, что на Украине «оппозицию пытаются уничтожить безосновательными уголовными делами». Нынешние украинские власти, по его словам, «нашли технологию» – «они дурачатся» для народа, «продвигая абсолютно маразматичные идеи, которыми пытаются отвлечь внимание». «А давайте переименуем Украину и давайте это сейчас будем обсуждать. А давайте на латиницу перейдем, ничего важнее у нас нет. А давайте еще большой герб нарисуем», – приводит его слова РИА «Новости».

Экс-президент считает, что власти Украины таким образом пытаются «прикрыть собственные схемы». Он посетовал, что на большинстве украинских телеканалов не говорят о реальных проблемах в стране. Порошенко сказал, что наблюдаются «новые и новые тревожные сигналы о действиях зеленой власти». Однако он призвал не считать руководителей Украины «клоунами», ведь «клоуны не могли бы договориться со всеми олигархами и взять под контроль» СМИ, а также «все силовые структуры – от ГБР и СБУ до прокуратуры».

Напомним, советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а РФ «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу.