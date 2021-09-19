Мнение: О мстительной «обиженке»

А вот и скандал в благородном семействе!

И теперь американский президент Джо #Байден имеет все шансы на собственной шкуре испытать, так ли страшна месть обиженной женщины, как её рисует популярная поговорка. Женщины, обманутой в лучших чувствах коварством партнёра и вдобавок попавшей на #деньги…

Под «женщиной» мы понимаем, естественно, Францию. Её даже на старых карикатурах изображали кем-то вроде длинноногой блондинки в красной шапочке. Тогда как Штаты с их Дядей Сэмом – образ, несомненно, мужской. Даже брутальный, если учесть самую сильную в мире армию и самый высокий оборонный бюджет.

Как раз из-за военных расходов и разгорелся весь сыр-бор.

На днях #США, Великобритания и Австралия заключили пакт о безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе – AUKUS. Его презентацию провели лидеры стран – Джо Байден, Борис Джонсон и Скотт Моррисон. А первым проектом нового партнёрства стало оснащение ВМФ Австралии атомными подлодками без ядерного оружия. По словам Джо Байдена, речь идёт о подводных лодках с ядерными реакторами, но с обычными вооружениями. Ради этого Австралия разорвала заключённый 5 лет назад контракт на 56 млрд евро с Францией на покупку 12 подводных лодок, отдав предпочтение Соединённым Штатам.

Это означает, что пострадает, во-первых, казна Франции, так как 62% Naval Group – главного исполнителя по разорванной сделке – принадлежат правительству, а во-вторых ФПГ Thales, которой принадлежит 35%. (Thales – международная промышленная группа, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения).

Во Франции ярость вызвала не столько измена потенциального покупателя, сколько вероломство главного геополитического партнёра по блоку НАТО. Именно на Вашингтон обескураженный Париж стал метать громы и молнии. Причём дошёл в гневе до того, что отозвал посла в США для консультаций. А заодно из Австралии тоже.

«Отказ от проекта подводных лодок океанского класса, который связывал Австралию и Францию с 2016 года, и объявление о новом партнёрстве с Соединёнными Штатами, чтобы начать изучение возможного будущего сотрудничества по атомным подводным лодкам, – это неприемлемое поведение союзников и партнёров, последствия которого влияют на саму концепцию наших альянсов, партнёрств и важности Индо-Тихоокеанского региона для Европы», – говорится в заявлении французского МИДа.

А французские газеты говорят то, что не решаются сказать политики. По их мнению, нам нельзя прощать то, как Австралия предала, а Штаты подставили нас с подлодками. Надо хотя бы временно выйти из #НАТО. Как возможно оставаться в альянсе, если два его основных члена, Вашингтон и Лондон, действуют тайком, чтобы ослабить интересы Франции? Наверняка, Шарль де Голль бы так и сделал. Но он умер полвека назад.

В общем, французы начали понимать, что и с приходом Джо Байдена #Америка продолжает прибегать к односторонним действиям, как это делал его предшественник Дональд Трамп. И если это выгодно ВПК США, можно пойти на всё вплоть до торпедирования контракта с союзной страной. И для Франции это горький провал со стратегической точки зрения. Ведь очень многое было предпринято Парижем в последние годы в области сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, а теперь это всё идёт насмарку.

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