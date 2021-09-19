Жительница Бурятии проголосовала через полчаса после родов

В Бурятии местная жительница проголосовала на выборах в Государственную Думу через 35 минут после того, как родила, сообщила Общественная палата России.

Жительница Еравнинского района проголосовала на 111-м избирательном участке через 35 минут после родов, сообщается в Telegram-канале палаты.

В 16.45 по местному времени она родила, а в 17.20 уже отдала свой голос на выборах депутатов. Она попросила выездную урну для голосования в роддом. Члены участковой избирательной комиссии и наблюдатели выполнили просьбу женщины. Голосование состоялось буквально в родильном зале.

Медики и представители избирательной комиссии поздравили землячку с рождением ребенка, заодно поблагодарив ее за ответственное отношение к гражданскому долгу.