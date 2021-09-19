Джонсона сочли неспособным справиться с COVID и афганским кризисом одновременно

Правительство Великобритании «не в состоянии решать два кризиса одновременно», говорится в докладе Объединенного комитета по стратегии нацбезопасности, куда входят представители Палаты общин и Палаты лордов.

Глава комитета Маргарет Бекетт заявила, что COVID-19 и Афганистан «вскрыли слабость структур Совета национальной безопасности». Усилия медиков и военных, по ее словам, «не могут скрыть острейшую необходимость правительства усилить планирование в области национальной безопасности», передает ТАСС.

В докладе указывается, что из-за коронавируса Совет национальной безопасности стал собираться нерегулярно. Парламентарии считают «серьезной ошибкой» такой переход к «ситуативным встречам и импровизациям». Подчеркивается, что правительство «не в состоянии подготовиться и решать два кризиса с нацбезопасностью одновременно», доказательством чего стала эвакуация из Афганистана. В докладе говорится о «системном сбое».

Парламентарии заявили, что «в новых условиях» глава правительства Великобритании Борис Джонсон «будет проводить, по грубым подсчетам, на 65% меньше времени на заседаниях Совета нацбезопасности и его межправительственных структур». Депутаты полагают, что «это шаг назад», ведущий к более «небрежному подходу к национальной безопасности».

В ответе официального представителя премьера сказано, что «основная цель правительства», по мнению Джонсона – «обеспечивать безопасность для людей в Великобритании, и он абсолютно привержен этому». В качестве последнего достижения кабмина в этой области представитель Джонсона упомянул создание правительствами США, Великобритании и Австралии нового партнерства в сфере безопасности AUKUS.

Напомним, главу МИД Британии Доминика Рааба перевели на должность министра юстиции. Рааб, занимающий свой пост с 2019 года, стал объектом жесткой критики со стороны оппозиции после того, как британские СМИ сообщили, что глава Форин-офиса был в отпуске в Греции, когда с ним 13 августа пытался выйти на связь его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар, чтобы обсудить эвакуацию из Афганистана граждан Великобритании.