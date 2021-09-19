NBC – 78-летнего американского мультимиллионера признали виновным в убийстве близкой подруги

В США суд присяжных признал мультимиллионера Роберта Дёрста виновным в убийстве в 2000-м году его близкой подруги Сьюзан Берман, передаёт NBC. Теперь 78-летний бизнесмен может провести остаток своей жизни в тюрьме.

Срочная новость. Буквально несколько мгновений назад был вынесен вердикт по делу об убийстве в рамках судебного процесса над мультимиллионером из сферы недвижимости Робертом Дёрстом. Эмили Икеда находится сейчас у здания суда в округе Лос-Анджелес. Эмили, какое решение по нему вынес суд присяжных?

ЭМИЛИ ИКЕДА, корреспондент NBC: Добрый вечер, Лестер! После длившихся четыре дня обсуждений суд присяжных здесь, в Лос-Анджелесе, признал 78-летнего Роберта Дёрста виновным в убийстве первой степени.

По решению присяжных, он несёт ответственность за убийство в 2000 году его близкой подруги Сьюзан Берман в попытке скрыть обстоятельства исчезновения его жены, которая пропала несколькими десятилетиями ранее.

Как заявили обвинители, Берман планировала рассказать полиции о ложном алиби, которое она обеспечила Дёрсту. Судебный процесс, который транслировался по телевидению почти два месяца, затянулся из-за пандемии более чем на полтора года.

Об этом громком преступлении говорилось в документальном сериале HBO «Тайны миллиардера», который вновь привлёк внимание к этому давнему делу.

Теперь этот перенёсший рак тщедушный человек, которому пришлось выступать в суде на протяжении многих дней, что давалось ему с большим трудом, может провести остаток своей жизни в тюрьме.

Дата выхода в эфир 18 сентября 2021 года.